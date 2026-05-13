Визит Трампа в Китай, новый экзамен у девятиклассников и еще один лайнер со вспышкой вируса. Главное за 13 мая

Американский визит в Пекин перенесли

Изначально он должен был состояться еще в конце апреля — начале мая, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке его пришлось отложить.

Президент США не смог завершить его быстро и победоносно, как планировал изначально. Мирные договоренности США и Ирана, по словам Трампа, находятся «на жизнеобеспечении», а режим тишины периодически нарушается.

Ключевыми темами станут ситуация на Ближнем Востоке, проблема Тайваня и сделки

Хоть Китай и не выступает посредником между странами в конфликте, американская сторона просила его посодействовать в вопросе и побеседовать с иранским министром иностранных дел, чтобы Тегеран хотя бы открыл Ормузский пролив.

Тайваньский вопрос для Китая стоит особенно остро — США поставляет вооружение островной республике, а это вызывает недовольство Пекина. В декабре 2025 года США отправили военную помощь Тайваню на $11,15 млрд, в январе 2026-го правительство предварительно одобрило новую поставку на $14 млрд, но затем заморозило решение.