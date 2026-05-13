Визит Трампа в Китай, новый экзамен у девятиклассников и еще один лайнер со вспышкой вируса. Главное за 13 мая
В Кремле назвали условие для мирного договора с Украиной
Москва вновь обозначила четкие рамки для продолжения мирных переговоров с Киевом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса и с территории других российских регионов.
Условия для прекращения конфликта президент Владимир Путин озвучил еще в июне 2024 года, напомнил пресс-секретарь. Тогда российский лидер потребовал:
- вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
- признания этих регионов территориями России;
- нейтрального статуса Украины;
- снятия санкций.
Для того чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. После этого наступит прекращение огня и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными.
Представитель Кремля заявил, что Москва продолжает постоянный диалог с США через имеющиеся каналы, потому что американская сторона выступает посредником в переговорах и обмен информацией с Киевом происходит через нее. Контакты между странами продолжаются даже несмотря на то, что в марте 2026 года трехсторонние переговоры встали на паузу.
Дональд Трамп прибыл в Китай впервые за 9 лет. Чего ждать от исторической поездки
Визит Трампа в Пекин продлится 3 дня — с 13 по 15 мая
Это первый за девять лет приезд американского лидера в Китай.
В состав делегации вошли 17 руководителей крупнейших компаний, включая Илона Маска (Tesla и SpaceX), Тима Кука (Apple), Келли Ортберг (Boeing) и Ларри Финка (BlackRock). Представители компаний, связанных с искусственным интеллектом и чипами, среди которых Intel, AMD и Nvidia, в Китай не попали.
Китайская сторона подготовила насыщенную программу — в первый день пройдет официальная церемония встречи, двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и визит в исторический Храм Неба. Вечером состоится государственный банкет. В последний день Трамп проведет неформальные переговоры с китайским главой за чаем и рабочим обедом.
Американский визит в Пекин перенесли
Изначально он должен был состояться еще в конце апреля — начале мая, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке его пришлось отложить.
Президент США не смог завершить его быстро и победоносно, как планировал изначально. Мирные договоренности США и Ирана, по словам Трампа, находятся «на жизнеобеспечении», а режим тишины периодически нарушается.
Ключевыми темами станут ситуация на Ближнем Востоке, проблема Тайваня и сделки
Хоть Китай и не выступает посредником между странами в конфликте, американская сторона просила его посодействовать в вопросе и побеседовать с иранским министром иностранных дел, чтобы Тегеран хотя бы открыл Ормузский пролив.
Тайваньский вопрос для Китая стоит особенно остро — США поставляет вооружение островной республике, а это вызывает недовольство Пекина. В декабре 2025 года США отправили военную помощь Тайваню на $11,15 млрд, в январе 2026-го правительство предварительно одобрило новую поставку на $14 млрд, но затем заморозило решение.
(Си) хотел бы, чтобы мы прекратили (поставки оружия). Мы поговорим об этом.
Пристальное внимание стороны уделят торговым отношениям между странами. Китай планирует объявить о новых закупках американской продукции, включая 25 млн тонн соевых бобов (но в течение 3 лет), увеличить импорт американской говядины и мяса птицы.
Помимо того, Пекин и Вашингтон обсуждают сделку по поставке около 500 самолетов Boeing 737 MAX и дюжины широкофюзеляжных лайнеров. США планируют поставлять энергоносители в Китай, а тот добивается снятия ограничений на поставки полупроводников.
Как визит Трампа коснется России
Эксперты отмечают, что в беседе Трампа и Си Цзиньпиня Россия так или иначе будет появляться — в различных контекстах. Однако никаких опасений для российского руководства нет.
Трамп точно попытается обсудить Россию и грядущий визит президента Владимира Путина в Китай. Но Си Цзиньпин вряд ли будет поддерживать эти беседы, и здесь, скорее всего, США потерпят провал.
В мае 2026 года российский президент тоже планирует посетить Китай. Точные даты пока неизвестны, однако, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, поездка будет «насыщенной с точки зрения содержания».
Новые законы для армии: профилактика уклонения от службы, списание долгов бойцов СВО и защита россиян за границей
В России займутся профилактикой уклонения от службы в армии. С теми, кто может попытаться уклониться от службы, будут проводить разъяснительные беседы. Их также смогут ставить на профилактический учет.
К физическим лицам при наличии сведений о совершении ими действий, создающих условия для преступления, но не влекущих уголовной ответственности, может применяться официальное предостережение.
Также поправки предполагают, что теперь активно возьмутся за тех, кто занимается искажением исторической правды и «умалением значения подвига народа при защите Отечества».
Армию разрешили использовать для спасения россиян, которых незаконно удерживают за границей. Принятый Думой закон предполагает, что президент сможет отправлять военных на выручку гражданам, если иностранные суды арестовали их в обход международных правил или без участия России.
Депутаты назвали это ответом на случаи, когда западные суды игнорируют нормы права и фактически похищают людей.
Речь не идет о полномасштабной войне. Речь о точечном применении военной силы по решению верховного главнокомандующего для вызволения наших людей из незаконного плена или из-под незаконного преследования.
Новым участникам СВО и их супругам спишут долги по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Госдума освободила от задолженностей бойцов, которые заключат контракт минимум на один год, начиная с 1 мая 2026 года.
При этом судебное решение о взыскании долга должно быть принято до того, как доброволец подпишет контракт.
Раньше кредиты до 10 миллионов рублей аннулировали только тем, кто подписал контракт с 1 декабря 2024 года. Новый закон фактически продлевает эту льготу на тех, кто вступает в ряды ВС РФ сейчас.
Что ждет школы: единые учебники по русскому и новый обязательный экзамен у девятых классов
С 1 сентября 2027 года старшеклассники по всей стране перейдут на единые учебники по русскому языку и литературе. В некоторых регионах эти книги начнут тестировать уже этой осенью. Новые учебники для 10–11-х классов уже отправили на экспертизу в РАН.
В программе сделали упор на патриотизм, отметила Елена Ямпольская, советник президента. Произведения о Великой Отечественной войне и творчество Пушкина теперь включены в учебный план каждого класса.
Россия переходит на единый образовательный стандарт, чтобы во всех школах преподавали по одной программе. Ранее в 10–11-х классах уже ввели общий учебник истории.
В Минпросвещения планируют, что за три года единые пособия появятся по всем предметам, включая физику, химию и биологию.
С 2028 года девятиклассникам придется сдавать историю устно — экзамен станет обязательным для допуска к ОГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
На экзамене будут проверять, как школьники понимают исторические процессы и умеют ли они аргументированно отстаивать свое мнение.
Миграция: паспорт за поддержку России и отказ в гражданстве за судимость
Иностранцы с любой непогашенной судимостью больше не смогут получить российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении проект, который меняет правила выдачи гражданства, ВНЖ и разрешений на временное проживание.
Раньше в документах отказывали только тем, кто совершил тяжкое или умышленное преступление. Теперь для любого статуса мигранту потребуется справка об отсутствии судимости из своей страны.
Новые требования не коснутся детей до 14 лет. Также справку о судимости не будут требовать от граждан Украины — для них введут переходный период на два года для получения РВП и ВНЖ.
Список нарушений, за которые мигрантов будут высылать из России, вырос почти в два раза., поправки об этом прошли первое чтение в Думе. Иностранцев будут отправлять домой по 43 статьям КоАП вместо 22.
Выдворять будут за хамство полиции, нарушение порядка, дискредитацию армии и призывы к санкциям. Штрафы тоже увеличили: в Москве и Петербурге за нарушение правил пребывания придется отдать до 9 тысяч рублей.
Да, наш рынок труда нуждается в рабочей силе, но Россия — не проходной двор. Приехал? Уважай закон, культуру и не пакости там, где тебя накормили и дали работу. Нарушил закон — собирай чемоданы без права на второй шанс.
Иностранцы, осужденные на родине за поддержку России или СВО, смогут получить паспорт РФ вопреки общему запрету. Депутаты готовят поправку, которая защитит тех, кого преследуют за границей за симпатии к России.
Ирина Яровая пояснила, что для таких людей введут специальную процедуру, которая позволит обойти запрет на выдачу паспорта из-за судимости в другой стране.
Что еще важно: помощь россиянам при задержках рейсов, вспышка вируса на новом лайнере и снижение штрафов для отелей
Аэропорты во время массовых задержек рейсов должны предоставлять пассажирам бесплатную питьевую воду и зарядки для гаджетов, заявили депутаты КПРФ. Помимо того, нужно организовать торговые точки с продуктами без наценок, а также внедрить бесплатное онлайн-информирование о задержках.
В залах ожидания аэропортов нет дешевых магазинов, где можно по нормальной цене купить бутерброд и бутылку воды, только дорогущие кафе, негде зарядить телефон, чтобы позвонить родным и попросить их не волноваться, а спят люди часто прямо на полу, если сидячих мест не хватает. А их при массовых задержках всегда не хватает.
Во время задержек люди испытывают сильный стресс и неудобства, поэтому инфраструктура должна минимизировать их проблемы и не заставлять тратить лишние деньги, уверен депутат.
На еще одном круизном лайнере объявили карантин после вспышка вируса и смерти человека. У скончавшегося 90-летнего мужчины и других пассажиров Ambition обнаружили гастроэнтерит (предположительно, норовирус). На судне, где находятся более 1700 человек (включая 1233 пассажира из Ирландии и Великобритании), зафиксировали 49 случаев болезни.
Сейчас судно пришвартовано во французском порту Бордо, всем пассажирам с недомоганием помогают медики. Они исключили связь с хантавирусом (вспышка которого недавно произошла на другом лайнере — нидерландском MV Hondius), но проводят дополнительные исследования. Первые анализы норовирус не выявили, хотя подозрения остаются.
…высокозаразный вирус, который вызывает острый гастроэнтерит (воспаление желудка и кишечника). Он легко передается через загрязненные продукты, воду, поверхности или при прямом контакте с больным человеком.
Основные симптомы:
- внезапная тошнота и рвота;
- диарея;
- боли в животе;
- иногда лихорадка и ломота в теле.
Специфического лечения нет — терапия сводится к восполнению жидкости и электролитов, чтобы избежать обезвоживания.
Госдума снизила штрафы для отелей и хостелов за нарушения сроков, в которые иностранца нужно поставить на миграционный учет, а россиянина — на регистрационный.
Теперь санкции будут дифференцированными:
- если срок уведомления о прибытии иностранца нарушен не более чем на один день, штраф составит 80 000–100 000 рублей (вместо прежних 400 000–500 000), за повторное нарушение — 160 000–200 000 рублей;
- если просрочка два и более рабочих дня — до 400 000–500 000 рублей;
- за нарушение по регистрации россиян в первый раз оштрафуют на 20 000–30 000 рублей, во второй — на 40 000–60 000 рублей.
В случае штрафа в сумме 500 тысяч рублей, при среднем чеке гостиничных услуг в 2,5 тысячи рублей, величина штрафа равносильна потере дохода от продажи 200 номеров. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге введены еще более высокие штрафные ставки.
Что еще интересно: скандал на Евровидении, смерть легенды советского ТВ и эмбрион в космосе
В первом полуфинале зрители в Вене освистали представителя Израиля Ноама Беттана. Из-за его участия ранее сразу пять стран объявили бойкот конкурсу. Впрочем, певцу это не помешало пройти в финал.
Главными фаворитами букмекеры и зрители называют финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, а также греческого исполнителя Акиласа. До финала добрались еще сербские металлисты LAVINA, молдавский рэпер Satoshi и хорватская поп-фолк-группа LELEK.
Умер телеведущий Владимир Молчанов. Автор и ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
Во время перестройки его эфиры смотрела вся страна: Молчанов обсуждал темы, которые раньше на телевидении старались не замечать, — от репрессий до эпидемии СПИДа.
Китай впервые отправил в космос искусственный человеческий эмбрион. Экспериментальные образцы из стволовых клеток доставили на станцию с помощью грузового корабля «Тяньчжоу-10». Ученые хотят понять, как долгое пребывание в космосе влияет на развитие человеческих клеток. По данным китайской академии наук, эксперимент пока проходит успешно.
Россиянин попытался провезти из Дубая 330 бриллиантов прямо в кармане джинсов. Мужчина спрятал драгоценности стоимостью 4,7 миллиона рублей и спокойно пошел через зеленый коридор в Шереметьево. Но таможенники уже знали, кого искать.
На досмотре у пассажира нашли сертификаты Международного геммологического института, а потом и четыре свертка с алмазами. В суде мужчина объяснил, что вез камни для браслета себе любимому.
В итоге бриллианты конфисковали, а самого путешественника оштрафовали на 150 тысяч рублей — это примерно по 450 рублей за каждый камень.