Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:01, 13 мая 2026Наука и техника

Китай отправил в космос искусственные эмбрионы

Китай впервые отправил в космос искусственные человеческие эмбрионы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: China Daily / Reuters

Китай первым в мире запустил космический эксперимент с искусственным эмбрионом. Целью исследования является получение данных о долгосрочном пребывании человека в космосе. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.

В публикации говорится, что экспериментальные образцы человеческих искусственных эмбрионов, доставленные в космос грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-10», были размещены в экспериментальном модуле китайской космической станции.

Отмечается, что искусственный эмбрион — это структура, созданная из стволовых клеток. Согласно последним данным, эксперимент проходит успешно.

Члены дублирующего экипажа МКС-75 Дмитрий Петелин и Константин Борисов прошли подготовку к выходу в открытый космос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Ермака забросали яйцами

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Раскрыта главная опасность южных клещей-«мутантов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok