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Забота о себе
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08:30, 3 июня 2026Забота о себе

Врач назвал один популярный завтрак «самым ужасным началом утра»

Диетолог Миральес: Завтрак тостами с маслом и колбасой приводит к гормональным нарушениям
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Goskova Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Луис Миральес заявил, что один популярный завтрак является «самым ужасным началом утра», поскольку он приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Его слова передает издание OkDiario.

Самым вредным завтраком Миральес назвал тосты с маслом, дополненные колбасой и чашкой кофе. Диетолог призвал отказаться от таких блюд в качестве первого приема пищи. В противном случае в организм первым делом будут поступать ультрапереработанные продукты и рафинированная мука, которые считаются вредными, предупредил он.

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Негативными последствиями такого завтрака врач назвал быстрое возникновение чувства голода, скачок уровня инсулина в крови, а также повышение тревожности. Кроме того, человека на протяжении всего дня будет сопровождать вздутие живота. Если завтракать таким образом регулярно, то дополнительно появятся метаболические и гормональные нарушения, добавил Миральес.

Раннее диетолог Ольга Ямилова рассказала о неочевидной пользе мороженого. Она утверждает, что это лакомство снижает уровень стресса.

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