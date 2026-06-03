Стало известно о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус в России

Пострадавшие при атаке на автобус «Москва — Симферополь» в состоянии средней тяжести

Десять пострадавших при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно ТАСС от помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Он отметил, что среди раненых есть ребенок. Кузнецов отметил, что у некоторых пострадавших выявили баротравмы. Все они получают необходимое лечение, подчеркнул помощник министра здравоохранения.

Кузнецов указал, что по ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, поделился представитель Минздрава.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские военные ударили по автобусу в Енакиево. Жертвами атаки стали семь человек. Пушилин выразил соболезнования их родственникам. По последним данным, еще 11 человек получили ранения.