ПМЭФ-2026. День первый

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08:33, 3 июня 2026Экономика

Потери ЕС из-за отказа от российских нефти и газа оценили

Дмитриев: Страны ЕС из-за отказа от российской энергетики потеряли около €3 трлн евро
Вячеслав Агапов
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Из-за отказа от российской нефти и газа страны Европейского союза (ЕС) потеряли около трех триллионов евро. Потери оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его цитирует РИА Новости.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Дмитриев подчеркнул, что и Германия, и другие страны Европы видят, что они фактически приводят свою экономику к коллапсу.

«Европа, наконец, видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, — это результат отказа от российской энергетики», — пояснил он.

Так, в Германии, где российский экспорт обеспечивал большую часть (55 процентов) поставок газа в страну, фактически началась деиндустриализация, из-за чего действующий канцлер Фридрих Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю.

Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, планируют свести на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).

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