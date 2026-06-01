ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 3 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В ФТС рассказали об активном участии в обелении экономики

Замглавы ФТС Меркушова: СПОТ обеспечит прозрачные условия для торговли
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России активно участвует в выполнении задач по обелению отечественной экономики. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ленте.ру» рассказала заместитель руководителя ФТС России Татьяна Меркушова.

Она подчеркнула, что необходимо содействовать и помогать добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности «и бизнесу вести честную прозрачную торговлю, которая приносит прибыль как компаниям, так, в свою очередь, стране и гражданам». На решение этой задачи направлена национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая внедрена с 1 июня.

Татьяна Меркушова подчеркнула, что эта система обеспечит условия для прозрачности торговли России с партнерами по ЕАЭС и пресечения уклонения от уплаты косвенных налогов. «ФТС России согласно закону о СПОТ играет роль контролирующего органа и соответственно реализует ряд функций по его соблюдению», — уточнила она. Еще одна добавила, что СПОТ не создаст барьеров во взаимной торговле, а наоборот поможет честному бизнесу быстро и без препятствий ввезти товар на территорию России, подтвердив его легальность.

Минфин и ФТС внедрили СПОТ в России с 1 июня 2026 года. Таможенные органы в рамках реализации этой системы выступают в качестве контролирующего органа, задача которого заключается в осуществлении контроля наличия у перевозчиков грузовых автомобильных транспортных средств визуализированной ссылки (QR-кода) на документ о предстоящей поставки товаров (ДОПП), который формируется российским получателем товаров со статусом ЕАЭС в сервисе ФНС. По общим правилам ДОПП формируется за 2 дня до предполагаемой поставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Потери ЕС из-за отказа от российских нефти и газа оценили

    Названа доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

    Раскрыты методы проверки подлинности уведомления от Telegram

    Стало известно о новом способе уничтожения дронов ВСУ

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Сотрудники МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

    Обнародованы подробности о сотрудничавшем с украинскими боевиками осужденном россиянине

    Союзник США подготовит военных ВСУ в Польше

    Военкор обратил внимание на одну деталь в ударе ВСУ по автобусу в ДНР

    ВСУ вывели часть подразделений из ключевого для фронта города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok