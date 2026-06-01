В ФТС рассказали об активном участии в обелении экономики

Замглавы ФТС Меркушова: СПОТ обеспечит прозрачные условия для торговли

Федеральная таможенная служба (ФТС) России активно участвует в выполнении задач по обелению отечественной экономики. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ленте.ру» рассказала заместитель руководителя ФТС России Татьяна Меркушова.

Она подчеркнула, что необходимо содействовать и помогать добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности «и бизнесу вести честную прозрачную торговлю, которая приносит прибыль как компаниям, так, в свою очередь, стране и гражданам». На решение этой задачи направлена национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая внедрена с 1 июня.

Татьяна Меркушова подчеркнула, что эта система обеспечит условия для прозрачности торговли России с партнерами по ЕАЭС и пресечения уклонения от уплаты косвенных налогов. «ФТС России согласно закону о СПОТ играет роль контролирующего органа и соответственно реализует ряд функций по его соблюдению», — уточнила она. Еще одна добавила, что СПОТ не создаст барьеров во взаимной торговле, а наоборот поможет честному бизнесу быстро и без препятствий ввезти товар на территорию России, подтвердив его легальность.

Минфин и ФТС внедрили СПОТ в России с 1 июня 2026 года. Таможенные органы в рамках реализации этой системы выступают в качестве контролирующего органа, задача которого заключается в осуществлении контроля наличия у перевозчиков грузовых автомобильных транспортных средств визуализированной ссылки (QR-кода) на документ о предстоящей поставки товаров (ДОПП), который формируется российским получателем товаров со статусом ЕАЭС в сервисе ФНС. По общим правилам ДОПП формируется за 2 дня до предполагаемой поставки.