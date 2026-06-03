ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 3 июня 2026Бывший СССР

ВС России за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ под Сумами

РИА Новости: ВС РФ за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

За одну ночь экипаж реактивной системы залпового огня «Град» 34-й бригады российской группировки войск «Север» поразил три укрепленных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказал командир взвода с позывным «Степь».

Как уточняется, за одну ночь экипаж БМ-21 РСЗО «Град» уничтожил три укрепленных пункта вражеских сил. Разведывательные беспилотники передали военным точные координаты позиций ВСУ, после чего были проведены прицельные залпы по объектам, отметил командир.

При этом, все цели оказались успешно поражены, добавил он. По его словам, уникальность «Града» состоит в том, что за 20 секунд он способен выпустить все 40 ракет своего боекомплекта. Таким образом, огнем может накрыть до 15-20 гектаров. Как подчеркнул военнослужащий, это оружие показывает свою высокую эффективность в поражении обширных территорий.

Ранее стало известно, что Киев решил расположить под Сумами личный состав ВСУ и выбрал для этих многоквартирные жилые дома. По информации источников, украинские войска все активнее размещают личный состав в жилых массивах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

    Стало известно о риске ВСУ попасть в окружение в ДНР

    В России рассказали о действующих из «тумана войны» Су-57

    Россиянин описал жизнь в Германии фразой «прогреть всю квартиру считается роскошью»

    Раскрыты методы проверки подлинности уведомления от Telegram

    Стало известно о новом способе уничтожения дронов ВСУ

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Сотрудники МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

    Обнародованы подробности о сотрудничавшем с украинскими боевиками осужденном россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok