РИА Новости: ВС РФ за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области

За одну ночь экипаж реактивной системы залпового огня «Град» 34-й бригады российской группировки войск «Север» поразил три укрепленных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказал командир взвода с позывным «Степь».

Как уточняется, за одну ночь экипаж БМ-21 РСЗО «Град» уничтожил три укрепленных пункта вражеских сил. Разведывательные беспилотники передали военным точные координаты позиций ВСУ, после чего были проведены прицельные залпы по объектам, отметил командир.

При этом, все цели оказались успешно поражены, добавил он. По его словам, уникальность «Града» состоит в том, что за 20 секунд он способен выпустить все 40 ракет своего боекомплекта. Таким образом, огнем может накрыть до 15-20 гектаров. Как подчеркнул военнослужащий, это оружие показывает свою высокую эффективность в поражении обширных территорий.

Ранее стало известно, что Киев решил расположить под Сумами личный состав ВСУ и выбрал для этих многоквартирные жилые дома. По информации источников, украинские войска все активнее размещают личный состав в жилых массивах.