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08:09, 26 июля 2026Бывший СССР

ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных в 2026 году

ВСУ перебрасывают под Харьков подразделения насильно мобилизованных в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные в 2026 году насильно мобилизованными украинцами, рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Отмечается, что ВСУ несут большие потери на данном направлении. «Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й отдельной мехбригады», — уточнил источник.

По его словам, эта бригада состоит из насильно мобилизованных в 2026 году украинцев.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ на невыгодные позиции в Харьковской области.

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