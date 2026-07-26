ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных в 2026 году

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные в 2026 году насильно мобилизованными украинцами, рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.
Отмечается, что ВСУ несут большие потери на данном направлении. «Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й отдельной мехбригады», — уточнил источник.
По его словам, эта бригада состоит из насильно мобилизованных в 2026 году украинцев.
Ранее стало известно об отступлении ВСУ на невыгодные позиции в Харьковской области.