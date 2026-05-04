Российские космонавты подготовились к выходу в открытый космос

ЦПК: Космонавты Петелин и Борисов подготовились к выходу в открытый космос

Члены дублирующего экипажа МКС-75 Дмитрий Петелин и Константин Борисов прошли подготовку к выходу в открытый космос. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), передает ТАСС.

Космонавтов «Роскосмоса» готовили к выходу в гидролаборатории. Они отрабатывали замену одной из двух панелей регулятора расхода жидкости. Эти детали являются частью системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока «Заря» российского сегмента Международной космической станции. Панель находится в герметичном контейнере, который необходимо установить на модуле.

«Он достаточно большого размера, поэтому мы его перемещаем по правилам, предусмотренным для переноса крупной укладки, то есть не можем ее просто привязать и отпустить, а должны, делая несколько движений по внешней поверхности станции, удерживать и меняться ролями друг с другом, то есть перемещение с ней сложное», — сказал Борисов.

Во время выхода космонавты будут работать с роботом-манипулятором European Robotic Arm (ERA).

