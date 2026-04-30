В России исключили отправку космонавтов на Венеру

04:30, 30 апреля 2026

Ученый Сычев: Космонавты вряд ли полетят на Венеру из-за невыносимых условий
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Космонавты вряд ли когда-нибудь полетят на Венеру из-за невыносимых условий на поверхности этой планеты, считает главный научный сотрудник, руководитель научного направления Космическая биология Института медико-биологических проблем Российской академии наук Владимир Сычев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что такое Венера? Венера — это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов», — заявил ученый.

Ранее тот же ученый сказал, что современные технологии не позволяют создать на Марсе полностью автономную базу, которая стала бы спасением для людей в случае наступления катастрофы на Земле.

В марте космический инженер Марат Айрапетян заявил ТАСС, что имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины.

