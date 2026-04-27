Землянам отказали в спасении на Марсе

Ученый Сычев: Сегодня технологии не позволяют создать на Марсе автономную базу

Сегодня технологии не позволяют создать на Марсе полностью автономную базу, которая стала бы спасением для людей в случае наступления катастрофы на Земле, считает главный научный сотрудник, руководитель научного направления Космическая биология Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что человечество сможет эвакуироваться на Марс, даже при всех технических средствах. Для того, чтобы это сделать, нужно будет построить полностью замкнутую биосферу, что невозможно при нынешнем уровне развития технологий», — сказал ученый.

По его оценке, первые марсиане будут сильно зависеть от снабжения ресурсами с Земли. Также, как уверяет Сычев, не решен вопрос защитой от вторичной радиации на Марсе.

В марте НАСА подтвердило, что европейский ровер Rosalind Franklin («Розалинд Франклин») планируется отправить на Марс в 2028 году.

В том же месяце космический инженер Марат Айрапетян заявил ТАСС, что имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины.