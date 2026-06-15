«Радиостанция Судного дня» повторила две загадочные передачи 2021 и 2023 годов

Радиостанция УВБ-76 передала три загадочных сообщения

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали три загадочных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня начала вещание в 13:10 по московскому времени. В первой передаче фигурировало слово «карандаш». Вторая шифровка последовала в 14:44 по московскому времени и содержала слово «плица». Третье сообщение со словом «сломолунь» было зафиксировано в 15:29 по московскому времени.

Два из трех слов, содержавшихся в передачах УВБ-76, уже встречались ранее. Шифровка со словом «плица» была впервые передана 10 сентября 2021 года, а сообщение со словом «карандаш» повторило передачу, которая вышла 3 августа 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.