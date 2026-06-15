Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:13, 15 июня 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила две загадочные передачи 2021 и 2023 годов

Радиостанция УВБ-76 передала три загадочных сообщения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали три загадочных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня начала вещание в 13:10 по московскому времени. В первой передаче фигурировало слово «карандаш». Вторая шифровка последовала в 14:44 по московскому времени и содержала слово «плица». Третье сообщение со словом «сломолунь» было зафиксировано в 15:29 по московскому времени.

Два из трех слов, содержавшихся в передачах УВБ-76, уже встречались ранее. Шифровка со словом «плица» была впервые передана 10 сентября 2021 года, а сообщение со словом «карандаш» повторило передачу, которая вышла 3 августа 2023 года.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский сверхзвуковой бомбардировщик потерпел крушение. Что известно о катастрофе и судьбе экипажа

    ЦБ повысил курс доллара

    Эмили Ратаковски объяснила беспорядочные интимные связи после развода

    «Радиостанция Судного дня» повторила две загадочные передачи 2021 и 2023 годов

    На Украине призвали закончить конфликт с Россией

    Двух туристок из Израиля выгнали из сауны в Европе из-за кулона со звездой Давида

    Известный комик рассказал о проблемах с украинскими друзьями

    Описаны последствия возможного удара России по заводам в Европе

    Один металл резко подешевел

    Стало известно о состоянии экипажа потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok