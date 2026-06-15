Стало известно о состоянии экипажа потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области

Губернатор Кобзев: Экипаж разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 проходит обследование

Члены экипажа потерпевшего крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Боханском районе Иркутской области доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. О состоянии экипажа рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Кобзев сообщил, что члены экипажа проходят обследование. «По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа — легкой степени тяжести, одного — средне тяжелое», — написал губернатор.

По его информации, причиной происшествия стал отказ двигателей самолета.

О крушении сверхзвукового самолета возле города Свирска Иркутской области стало известно 15 июня, кадры падения попали на видео. В Минобороны России заявили, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта.