17:48, 18 марта 2026

Жизнь на Марсе сравнили с освоением целины

Иван Потапов
Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom  

Имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины, заявил ТАСС космический инженер Марат Айрапетян.

Эксперт рассказал о своих впечатлениях от изоляционных экспериментов по моделированию нахождения людей на поверхности Марса. По его мнению, в ходе испытаний их участники столкнулись со множеством бытовых проблем.

«Может показаться, что освоение Марса — сугубо научная задача, но на самом деле это реальные бытовые проблемы. Как ездили в Советском Союзе целину осваивать — на самом деле примерно что-то похожее», — заметил специалист.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова заявила журналу «Разведчик», что России в пилотируемой космонавтике нужно двигаться дальше — к Луне, Венере и Марсу.

В январе историк космонавтики Александр Железняков сказал, что планы главы компании SpaceX Илона Маска по масштабному освоению космоса сейчас выглядят как фантастика.

