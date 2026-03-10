Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:09, 10 марта 2026Наука и техника

Терешкова призвала двигаться дальше

Терешкова: России нужно двигаться дальше — к Луне, Венере и Марсу
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

России в пилотируемой космонавтике нужно двигаться дальше — к Луне, Венере и Марсу. Заявление депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой передает журнал «Разведчик».

«Мое мнение однозначно: нам нужно двигаться дальше, нельзя останавливаться на достигнутом. Космос должен быть изучен, а продолжать его исследование лучше с Луны и ближних планет — Марса, Венеры», — сказала парламентарий.

По ее мнению, главной трудностью России на пути освоения спутника Земли и ближайших планет выступает необходимость постройки соответствующего корабля.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый заявил, что российские ученые в рамках перспективной миссии «Венера-Д» планируют проверить, есть ли жизнь на Венере.

В том же месяце Зеленый допустил, что северный полюс Луны может стать центром исследований для России к середине века.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Терешкова призвала двигаться дальше

    Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

    Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

    Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

    Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

    Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok