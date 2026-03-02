Реклама

Наука и техника
19:38, 2 марта 2026Наука и техника

Россия проверит жизнь на Венере

ИКИ РАН: Российские ученые планируют проверить существование жизни на Венере
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Andrea Luck - Venus 2nd Fly-By - NASA's Messenger 2007 / Wikimedia

Российские ученые в рамках перспективной миссии «Венера-Д» планируют проверить, есть ли жизнь на Венере, заявил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый.

По его словам, в ходе миссии два аэростата поищут в венерианской атмосфере биомаркеры примитивной органики. «Есть и вторая линия исследований — поиск жизни на поверхности», — сказал академик.

В декабре на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РАН Геннадий Красников заявил, что Россия в ходе планируемой миссии на «русскую планету» — Венеру — поищет маркеры жизни.

В октябре директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сообщил, что проектирование российской миссии «Венера-Д», запуск которой может состояться в 2035 году, начнется в 2026-м.

