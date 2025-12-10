Реклама

09:30, 10 декабря 2025Наука и техника

Россия на «русской планете» поищет маркеры жизни

Глава РАН Красников: Российская миссия поищет на Венере маркеры жизни
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA/JPL-Caltech

Россия в ходе планируемой миссии на «русскую планету» — Венеру — поищет маркеры жизни. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, сообщает РИА Новости.

Ученый рассказал главе государства о планах по программе «Венера-Д». «Это как раз для того, чтобы маркеры жизни посмотреть на Венере», — сказал Красников.

Путин отметил, что исследования истории климата Венеры актуальны для Земли.

В октябре директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что проектирование российской миссии «Венера-Д», запуск которой может состояться в 2035 году, начнется в 2026-м.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации «Роскосмос», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В сентябре 2020 года он счел Венеру «русской планетой», на которую у России есть определенные планы.

