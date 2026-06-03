Заявления Зеленского о нехватке ПВО объяснили

Военный эксперт Кондратьев: Заявления о нехватке ПВО на Украине — политический инструмент

Регулярные заявления президента Украины Владимира Зеленского о критической нехватке средств противовоздушной обороны (ПВО) отражают реальные потребности украинской армии, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В беседе с «Лентой.ру» он также отметил, что эти заявления — информационный инструмент для поддержания образа Украины как защитного эшелона Европейского Союза (ЕС).

«Количество ракетных и беспилотных дальних ударов со стороны России по объектам военной инфраструктуры Украины постоянно увеличивается. Зеленскому нужно увеличить количество пусковых установок и радиолокационных станций. Один расчет Patriot стоит миллиард долларов, ракеты очень дорогостоящие, а их производство технически ограничено. Приходится выгребать остатки со складов стран НАТО», — пояснил военный эксперт.

По его словам, если будут уничтожены все военные заводы и склады, на фронт станет нечего поставлять, что приведет к резкому ускорению темпов российского наступления. Поэтому запрос на ПВО носит не только военный, но и политический характер. Зеленский постоянно возвращается к тезису о том, что Украина — первый эшелон обороны Евросоюза, и ее падение якобы откроет путь для нападения на Европу, указал Кондратьев.

«Это его стандартная шаблонная повестка: если Украина падет, следующим будет Евросоюз. Он создает истерию, чтобы получать помощь. Реально ракеты и комплексы нужны, они не справляются с количеством дронов и ракет, которые летят ежедневно. Но информационный повод тоже важен. Поэтому вопрос держится на повестке перманентно — то ярче, то тише, но никогда не уходит», — заключил Кондратьев.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дефицит ракет ПВО у ВСУ был, есть и будет на протяжении всего конфликта.

