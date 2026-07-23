Захарова: Заявление Драпатого о русском народе демонстрирует неонацизм Киева

Заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о русском народе демонстрирует неонацизм Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вот поэтому им одно название — неонацисты», — сказала она.

Ранее главком украинских войск сказал, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование. Заявление было сделано в 2023 году в ходе интервью, полная запись которого была опубликована лишь после назначения Драпатого на должность главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля объявил, что Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Этому предшествовал конфликт между прошлым главкомом Александром Сырским и отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым. Официально Драпатого назначили главнокомандующим на следующий день, 22 июля.