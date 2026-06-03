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13:43, 3 июня 2026Бывший СССР

Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта в отношении Белоруссии и России

Хренин: Вероятность развязывания конфликта в отношении Белоруссии и РФ предельна высока
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вероятность развязывания конфликта в отношении Белоруссии и России предельна высока. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — предупредил он.

По его словам, этот и другие вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют консолидации, высокой скорости принятия решений и способности действовать как единый организм.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне, хотя угрозы со стороны Москвы и Минска нет.

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