Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой, на которую у России есть определенные планы. Об этом Рогозин заявил на выставке HeliRussia-2020, сообщает ТАСС.

Рогозин сообщил журналистам, что Россия рассматривает планы по запуску отдельной миссии на Венере, и подчеркнул, что страна была первой, которая запустила аппарат к планете. Чиновник отметил, что миссия независима от другой программы — «Венера-Д», — которую «Роскосмос» разрабатывает совместно с США. «Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — заявил глава «Роскосмоса».

Рогозин уточнил, что ждать возобновления программы придется максимум до 2030 года. «Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов», — подытожил Дмитрий Рогозин.

15 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что настало время уделить изучению Венеры первостепенное внимание. Ранее астрономы обнаружили в верхних слоях планеты загадочные следы фосфина. Найденное соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов.