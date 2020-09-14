Россиянин поймал сигнал с секретного объекта в космосе

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков поймал передачу данных с объекта, выпущенного китайским секретным «экспериментальным космическим кораблем многоразового использования». На своем сайте он указывает, что это мог быть спутник.

«Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя семь дней, моя система автоматического поиска сигналов (во время обработки четырех терабайт данных) выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета», — пишет Пашков.

Позже он обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мегагерц и шириной канала 4000 килогерц. По словам Пашкова, сигнал идет «достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами». Он заключил, что секретный объект имеет систему стабилизации и может быть спутником.

В начале сентября Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования». Предполагается, что ракета Long March 2 отправила в космос аналог мини-шаттла X-37B, который гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связывал с оружием массового уничтожения.

Перед посадкой 5 сентября китайский корабль выпустил неизвестный объект в космосе. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки отмечает, что выпущенное изделие NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID) находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса. Предполагалось, что это может быть орбитальным отсеком корабля или блоком солнечных батарей.