Бездомный мужчина ударил ножом престарелого туриста в Европе и попал в психбольницу

ExaminerLive: 26-летний бездомный ударил ножом 71-летнего американца в Йорке

26-летний бездомный мужчина ударил ножом престарелого американского туриста в Европе и попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ExaminerLive.

Уточняется, что инцидент произошел в конце октября 2025 года в английском городе Йорк, но судебное разбирательство затянулось до июля 2026-го. По данным следствия, 71-летний американец вышел из своего отеля, чтобы выкурить сигарету. На улице к нему подошел 26-летний Мэтью Макферсон и ударил туриста ножом в живот.

Затем нападавший подошел к бригаде скорой помощи, стоявшей неподалеку, и сообщил им о раненом человеке. После этого Макферсон скрылся на велосипеде вместе с ножом. Полиции удалось найти мужчину в течение суток — он сказал, что направлялся в центральное отделение полиции Йорка, чтобы сдаться.

В связи с наличием психических расстройств Макферсон не смог предстать перед судом. Его отправили в психбольницу закрытого типа для лечения. Его жертва выжила и вернулась на родину.

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