Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 31 июля 2026Путешествия

Бездомный мужчина ударил ножом престарелого туриста в Европе и попал в психбольницу

ExaminerLive: 26-летний бездомный ударил ножом 71-летнего американца в Йорке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Marko Djurica / Reuters

26-летний бездомный мужчина ударил ножом престарелого американского туриста в Европе и попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ExaminerLive.

Уточняется, что инцидент произошел в конце октября 2025 года в английском городе Йорк, но судебное разбирательство затянулось до июля 2026-го. По данным следствия, 71-летний американец вышел из своего отеля, чтобы выкурить сигарету. На улице к нему подошел 26-летний Мэтью Макферсон и ударил туриста ножом в живот.

Затем нападавший подошел к бригаде скорой помощи, стоявшей неподалеку, и сообщил им о раненом человеке. После этого Макферсон скрылся на велосипеде вместе с ножом. Полиции удалось найти мужчину в течение суток — он сказал, что направлялся в центральное отделение полиции Йорка, чтобы сдаться.

В связи с наличием психических расстройств Макферсон не смог предстать перед судом. Его отправили в психбольницу закрытого типа для лечения. Его жертва выжила и вернулась на родину.

Ранее отдыхавшего на популярном острове Европы туриста обнаружили в кровавой луже на обочине возле отеля. Ночью 16 марта двое мужчин в масках подкараулили 25-летнего путешественника из Германии у гостиницы Carmello в городе С'Ареналь на Майорке, Испания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
    Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян
    Испания раскрыла число вернувшихся в Марокко мигрантов
    Москвичей призвали завершить купальный сезон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok