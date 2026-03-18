Туриста ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на популярном острове Европы

CB: Соотечественники ограбили и ранили ножом туриста из Германии на Майорке

Отдыхавшего на популярном острове Европы туриста обнаружили в кровавой луже на обочине возле отеля. Об этом сообщает Cronica Balear (CB).

Ночью 16 марта двое мужчин в масках подкараулили 25-летнего путешественника из Германии у гостиницы Carmello в городе С'Ареналь на Майорке, Испания. Злоумышленники ограбили его на 100 евро (9,5 тысячи рублей), а также ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на месте преступления.

По данным The Sun, гостя страны обнаружил сотрудник отеля. Он прижал его рану полотенцем и вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу, он оставался в сознании и рассказал полиции, что нападавшими оказались его соотечественники.

Вскоре офицеры провели рейды в районе, где зафиксировали происшествие, и арестовали двух мужчин 38 и 34 лет. Расследование по делу продолжается.

