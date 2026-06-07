Россиянку с раздробленными руками в Израиле в течение суток не могли прооперировать

Россиянке с раздробленными в Израиле руками не одобрили операцию по страховке

Блогерша Николь пожаловалась, что ее мать с раздробленными руками в Израиле больше суток не могли прооперировать из-за неодобренной страховки. Информацию публикует Telegram-канал «112».

По словам инфлюэнсерши, перед поездкой родительнице оформили туристическую страховку через Т-Банк с покрытием до 100 тысяч долларов (7,429 миллиона рублей). Однако после получения травмы с получением медицинской помощи возникли серьезные трудности.

В клинике первичной помощи врачи диагностировали сложные переломы, подчеркнув, что пациентке необходима экстренная операция, которую откладывать нельзя. При этом предварительную стоимость лечения оценили в 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей).

Для госпитализации было необходимо гарантийное письмо, которое должна была оформить ассистирующая компания Eurasia Assistant. Блогерша уточнила, что несколько часов семья провела в ожидании документов. Пострадавшей необходимо было согласовать осмотр, при этом вопрос госпитализации и операции постоянно откладывался, несмотря на вовремя собранные и отправленные документы в страховую компанию.

В результате женщина провела больше суток в ожидании, однако госпитализацию и операцию в выбранной больнице не согласовали. Семье предложили рассмотреть возвращение в Россию, несмотря на заключение врачей о срочном хирургическом вмешательстве.

Женщина продолжает находиться в Израиле. Без дополнительного обследования семья опасается организовывать перелет и надеется на решение вопроса с лечением.

В ноябре 2025 года турист застрял в больнице чужой страны с тяжелыми травмами из-за ошибки в страховке. 65-летний Брайан Экройд из Ланкашира и его подруга Дебора Райт отправились в ежегодную поездку в Дубровник, Хорватия, и планировали провести там неделю.