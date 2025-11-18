Путешествия
15:12, 18 ноября 2025

Турист застрял в больнице чужой страны с тяжелыми травмами из-за ошибки в страховке

Daily Mail: Британец застрял в больнице Хорватии из-за ошибки в страховке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Antonio Batinic / Shutterstock / Fotodom

Пожилой британский турист застрял в больнице чужой страны с тяжелыми травмами из-за одной ошибки в туристической страховке. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 65-летний Брайан Экройд из Ланкашира и его подруга Дебора Райт отправились в свою ежегодную поездку в Дубровник, Хорватия, и планировали провести там неделю. Однако 26 октября во время прогулки турист потерял равновесие, упал и сломал шею. Он попал в больницу, но условия там не подходят для его состояния.

В страховой компании сначала согласились организовать ему перелет за 40 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей) на родину. Но вскоре выяснилось, что Экройд не указал в страховке информацию о своем диабете, чем нарушил условия договора. Из-за этого ему было отказано в помощи. В итоге мужчина застрял в Хорватии без должного лечения, его состояние не становится лучше.

Ранее посольство России дало собирающимся в Китай туристам один совет — оформить медицинскую страховку. В дипведомстве напомнили, что финансовые расходы на медицинские услуги полностью зависят от путешественника.

