Собирающимся в Китай россиянам дали один совет

Россиянам посоветовали оформить медицинскую страховку перед поездкой в Китай

Посольство Российской Федерации дало собирающимся в Китай туристам один совет. Подробности ведомство изложило в официальном Telegram-канале.

Дипломатическое представительство посоветовало россиянам оформить медицинскую страховку перед поездкой в Китайскую Народную Республику (КНР). Согласно их заявлению, страхование жизни не является обязательным условием для въезда, однако оформление соответствующего документа необходимо для получения экстренной помощи.

Посольство напоминает, что финансовые расходы на медицинские услуги полностью зависят от путешественника. А все потому, что медицина для иностранцев в КНР — платная. В тяжелых случаях лечение может достичь миллионов рублей.

Ранее лечение россиянина с разрывом аневризмы на отдыхе в Турции обошлось в миллионы рублей. Чаще всего проблемы со здоровьем омрачают отпуск туристам в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Таиланде.