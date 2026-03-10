Реклама

20:04, 10 марта 2026

Таксист домогался туристки и выгнал ее из машины со словами «так принято в Испании»

Таксист домогался британской туристки в машине на Майорке и избежал тюрьмы
На курорте Майорка таксист домогался британской туристки в машине и выгнал ее со словами «так принято в Испании». Подробностями истории поделился портал The Olive Press.

Инцидент произошел 3 октября 2023 года, однако 29-летний житель муниципалитета Кальвия, личность которого не раскрывается, признал себя виновным в сексуальном нападении только в марте 2026-го. Испанцу удалось избежать тюрьмы — он выплатил пострадавшей компенсацию в размере 5 тысяч евро (около 459 тысяч рублей), несмотря на то, что прокуратура изначально требовала четырехлетнего заключения.

В источнике говорится, что 33-летняя отдыхающая распивала спиртные напитки на улице Пунта-Бальена. Ее подруга вызвала такси, чтобы отвезти девушку в отель, расположенный в этом районе. Британка села на заднее сиденье машины, а ее подруга сказала водителю, куда ему нужно ехать.

Через несколько минут после начала поездки таксист остановил автомобиль и сказал туристке, что она должна заплатить ему 50 евро (около 4,5 тысячи рублей) заранее. Кроме того, он велел ей сесть на пассажирское сиденье рядом с ним.

Девушка выполнила все указания таксиста, после чего мужчина, воспользовавшись ее пьяным состоянием, поехал не в отель, а в аэропорт. По дороге злоумышленник трогал грудь туристки, ласкал ее и пытался поцеловать. У воздушной гавани он высадил пассажирку и уехал.

Пострадавшая получила помощь от сотрудников аэропорта и сообщила о произошедшем в полицию. В суде было установлено, что после нападения британка страдала от тревоги и депрессии. Ей понадобилась психологическая помощь.

Ранее российская туристка отказала в сексе за деньги мексиканскому таксисту и была жестоко избита и выброшена из машины. Более того, злоумышленник украл у нее ценные вещи.

