Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

Российская туристка отказала в сексе за деньги мексиканскому таксисту и была жестоко избита и выброшена из машины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 32-летняя Мария взяла такси, чтобы добраться до своего отеля в курортном городе Плайя-дель-Кармен. Водитель машины стал домогаться пассажирки, однако та ему отказала. Разгневанный мужчина избил россиянку прямо в салоне автомобиля, после чего силой вытащил ее наружу и бросил.

Более того, злоумышленник украл ценные вещи, которые находились при Марии в тот день, и скрылся. На крики пострадавшей сбежались местные жители. Они вызвали помощь, россиянку отвезли в больницу со множественными травмами, сотрясением мозга и нервным срывом. Она уже обратилась в полицию, поиски таксиста продолжаются.

