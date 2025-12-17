Россияне захотели переночевать в палатке в Египте и подверглись вооруженному нападению

В Египте на отдыхавших в палатке россиян напали грабители с ножом

Семейная пара российских туристов поехала на отдых в Египет, захотела переночевать в палатке и подверглась вооруженному нападению. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дмитрий и Татьяна Стрен рассказали журналистам, что 6 декабря они приехали на гору на курорте Сафага и поставили палатку с видом на город. Ночью к ним ворвались двое египтян на мотоцикле, которые угрожали им ножом и требовали денег. Более того, злоумышленники попытались вырвать у туристов из рук сумки.

Несмотря на то что египтяне разговаривали на арабском и знали на английском только несколько слов, Дмитрий смог припугнуть их, сказав, что скоро из города якобы приедут четверо их друзей. Грабители поверили в это и спрятались неподалеку, а супруги собрали вещи и убежали к стоящим неподалеку домам. Местные жители помогли им вызвать полицию.

По словам туристов, в участке их держали около пяти часов. Когда грабителей поймали, они заявили, что якобы отпугивали от палатки собак. Однако один из следователей через онлайн-переводчик пояснил, что нападавшие — мошенники, рецидивисты и наркоманы. Тем не менее стражи правопорядка попросили россиян не писать заявление и пообещали им оплатить проживание в отеле и трансфер.

После написания объяснительной супругов под полицейским конвоем отвезли в отель, а позже подарили им бесплатное путешествие по нескольким городам Египта.

