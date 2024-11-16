С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа

Туристка из Портленда, США, 31-летняя Маккензи Михальски, поехала на отдых в Венгрию, провела ночь в одном из клубов Будапешта, а спустя некоторое время была найдена бездыханной. Мужчину, с которым ее видели в последний раз, задержала полиция — он признался в совершении преступления и показал место, где спрятал тело. Подробности этой громкой истории, всколыхнувшей европейские СМИ, — в материале «Ленты.ру».

В последний раз девушку видели в ночном клубе в центре Будапешта

В начале ноября 31-летняя американка, работавшая медсестрой, отправилась в столицу Венгрии и сняла там жилье на Airbnb. После одной из вечеринок в ночном клубе в центре Будапешта она перестала выходить на связь, и 5 ноября ее объявили пропавшей без вести.

Маккензи Михальски назвывали красивой молодой женщиной, полной сострадания к окружающим Фото: @Mackenzie Michalski

Полиция немедленно начала расследование, а родные туристки создали группу в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) под названием «Найдите Маккензи Михальски», чтобы собрать информацию о ее местонахождении. На записи с камер видеонаблюдения правоохранители обнаружили неизвестного мужчину, который сопровождал медсестру в заведении в ту роковую ночь. Подозреваемого отследили, задержали и допросили.

Преступник познакомился с жертвой в одном из ночных клубов Будапешта Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Мужчина лишил девушку жизни во время секса

Мужчиной, с которым видели американку в последний раз, оказался 37-летний гражданин Ирландии с инициалами Л. Т. М. Он признался, что познакомился с девушкой в клубе, а затем пригласил ее в свою съемную квартиру, где между ними произошла интимная близость.

Ирландец заверил, что лишил новую знакомую жизни случайно, но потом решил скрыть следы своего преступления. Он убрался в комнате и спрятал тело Михальски в шкафу, пока ходил покупать чемодан, чтобы позже вывезти останки в лес.

Преступник показал полиции место, где спрятал труп

Далее Л. Т. М. действовал быстро, расчетливо и хладнокровно — он арендовал машину, сложил в багажник чемодан и поехал к озеру Балатон, которое находится примерно 150 километрах к юго-западу от Будапешта. В лесной зоне за пределами деревни Сиглигет он избавился от тела.

После задержания злоумышленник сам показал полицейским место, куда он отвез останки Михальски.

Следователям удалось установить, что, перед тем как сделать это, ирландец искал в интернете информацию о процедурах, которые проводят правоохранители в случае пропажи людей и о наличии диких кабанов, которых мог бы привлечь запах разлагающегося тела, в районе озера Балатон. Кроме того, мужчина искал данные о компетенции полиции Будапешта

На фотографиях с места преступления, опубликованных в СМИ, видны чемодан на колесиках, несколько предметов одежды, включая пару ботинок с флисовой подкладкой, и небольшая сумочка рядом с кредитной картой с именем Михальски.

Подозреваемый показал полицейским место, где он спрятал тело Кадр: conandaily.com

Подозреваемого арестовали и предъявили ему обвинения.

Девушка называла Будапешт своим счастливым местом

После печальных известий о кончине американки администратор группы «Найдите Маккензи Михальски» опубликовал пост, в котором говорится, что ее «навсегда запомнят как красивую молодую женщину, полную сострадания к окружающим». Родители туристки отправились в Венгрию сразу же, как узнали о ее пропаже, но новость о трагедии застала их в пути.

Фотографии, на которых запечатлена 31-летняя американская туристка Маккензи Михальски, убитая во время отпуска, установленные на вечере ее памяти Будапеште Фото: Bela Szandelszky / AP

В субботу, 9 ноября, в Будапеште организовали встречу в память о девушке, на которую ее отец Билл Михальски пришел в бейсболке, подаренной дочерью. Он рассказал, что все еще переполнен эмоциями и пытается осознать произошедшее. По словам Билла, его дочь уже бывала в столице Венгрии и называла этот город своим счастливым местом.