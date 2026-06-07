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13:51, 7 июня 2026Экономика

Названы самые подделываемые товары в России

В России чаще всего подделывают автозапчасти, одежду и алкоголь
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Palitsyn Evgenii / Shutterstock / Fotodom  

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов назвал самые подделываемые товары в России. На эту тему он поговорил с ТАСС.

По словам Богданова, в десятку товаров, которые чаще всего подделывают в России, входят автозапчасти, одежда и спортивная обувь, косметика, бытовая химия, алкоголь, сигареты, смартфоны и ноутбуки. «Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40 процентоы — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», — предупредил он.

Богданов заявил, что существенно оздоровить рынок поможет введение отслеживания товара по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах торговли.

Ранее Богданов оценил зависимость России от яблок и картофеля из Армении. Российские магазины в полной мере обеспечены плодовыми семечковыми культурами (яблоки, груши), сухофруктами, баклажанами и картофелем, поэтому временный запрет поставок из Армении не приведет к дефициту этих товаров.

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