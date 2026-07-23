Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:56, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон заявил о потере США суверенитета много лет назад

Такер Карлсон: США потеряли свой суверенитет много лет назад
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что США утратили свой суверенитет много лет назад. Об этом сообщает RT.

По его словам, «Моссад» десятки лет распространял дезинформацию среди американских политиков. В пример он привел ложные заявления о том, что убийство аятоллы повлечет за собой крах правительства Ирана.

«Ни одно американское разведывательное агентство этого не говорило — это говорил "Моссад"», — заявил Карлсон.

Ранее американский журналист посетовал на ведение США войны против России. Он выразил мнение, что такую политику нельзя оправдать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня
    Смерчи приблизились к российскому курорту
    Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok