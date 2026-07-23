Такер Карлсон заявил о потере США суверенитета много лет назад

Такер Карлсон: США потеряли свой суверенитет много лет назад

Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что США утратили свой суверенитет много лет назад. Об этом сообщает RT.

По его словам, «Моссад» десятки лет распространял дезинформацию среди американских политиков. В пример он привел ложные заявления о том, что убийство аятоллы повлечет за собой крах правительства Ирана.

«Ни одно американское разведывательное агентство этого не говорило — это говорил "Моссад"», — заявил Карлсон.

Ранее американский журналист посетовал на ведение США войны против России. Он выразил мнение, что такую политику нельзя оправдать.