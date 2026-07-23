Стало известно условие для блокировки iPhone

9to5Mac: Apple будет блокировать функции iPhone при просрочке платежа за смартфон

Компания Apple будет блокировать взятые в аренду iPhone при просрочке платежа. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты профильного медиа напомнили, что Apple собралась запустить сервис аренды своих смартфонов с дальнейшим выкупом — об этом выяснили в Bloomberg. Специалисты 9to5Mac изучили код бета-версии iOS 27 и выяснили, что IT-гигант будет также ограничивать функции телефона, если его владелец не сможет вовремя внести арендный платеж.

Сервис по сдаче iPhone в лизинг придумали в качестве альтернативы покупке смартфона. Оказалось, что в Apple будут контролировать, чтобы владелец устройства вовремя вносил платежи — в противном случае компания удаленно заблокирует ряд функций. В материале говорится, что при условии просрочки на iPhone перестанет работать большинство функций — возможность совершать звонки, отправлять сообщения, пользоваться магазином приложений, часами, будильником и вносить изменения в настройки.

Эта система будет интегрирована в сервис поиска потерянных гаджетов Apple «Локатор». При этом специалисты отметили, что Apple не будет получать данные о местоположении iPhone. Они также объяснили, что снять блокировку, удалив данные или полностью сбросить настройки смартфона, не получится — телефон не будет нормально работать, пока пользователь снова не начнет оплачивать аренду. Как сообщается, услуга должна появиться в США в конце июля.

В конце июля авторы портала BGR заявили, что при установке ранней версии iOS есть риск пострадать от уязвимостей. Пользователям предложили дожидаться выхода стабильных версий операционных систем.