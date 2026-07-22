Apple начнет сдавать айфоны в аренду

Bloomberg: Apple начнет зарабатывать на сдаче устройств в аренду

Apple начнет сдавать в аренду айфоны и другие свои популярные устройства. Как сообщает Bloomberg, вторая по капитализации компания в мире готовит к запуску программу лизинга Apple Upgrade, старт которой запланирован на 28 июля.

Ее действие будет распространяться на большинство моделей смартфонов, а также Mac, iPad и Apple Watch, которые можно будет получить на 2-3 года. Сервис будет работать по принципу подписки, давая возможность досрочно погасить стоимость устройства и оставить его себе.

По данным собеседников агентства, финансовым партнером программы, которая поначалу будет запущена «как минимум в США», выступит Klarna Group, чьи акции на фоне такой информации уже подорожали на 11 процентов. Также отмечается, что Apple планирует позиционировать свой новый способ заработка как возможность снизить размер платежей для потребителей.

Схему запускают спустя несколько недель после того как компания в связи с дефицитом чипов памяти объявила о значительном повышении цен на ряд выпускаемых устройств, среди которых ноутбуки, планшеты и устройства для дома.

Ранее Apple рассматривала возможность запуска собственной программы подписки на iPhone и другое оборудование, но в 2024 году отказалась от этих планов.