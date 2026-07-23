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05:47, 23 июля 2026Ценности

Популярная певица в латексном платье с глубоким декольте выступила на сцене

Популярная певица Хайди Монтаг в латексном платье выступила на сцене фестиваля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidimontag

Популярная американская певица Хайди Монтаг в откровенном образе вышла на сцену во время фестиваля Neon Skies в Канаде. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

39-летняя участница реалити-шоу «Голливудские холмы» выступила перед публикой в розовом мини-платье из латекса. Наряд украшали стразы и глубокое декольте. В качестве обуви знаменитость выбрала сапоги на шпильке в тон образу.

Ранее в июле Кэти Перри повторила культовый образ с микро-юбкой спустя 17 лет. 41-летняя исполнительница вышла на сцену в наряде, в котором впервые выступила в 2009 году. Речь идет о ярко-красном комплекте в белых горох, который состоит из топа-бандо и короткой юбки. Знаменитость также надела высокие чулки, завершив образ босоножками на платформе.

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