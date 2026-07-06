Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 6 июля 2026Ценности

Кэти Перри повторила культовый образ с микро-юбкой спустя 17 лет

Певица Кэти Перри повторила культовый образ с красной микро-юбкой спустя 17 лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @katyperry

Американская певица Кэти Перри повторила культовый образ с микро-юбкой спустя 17 лет. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница вышла на сцену в наряде, в котором впервые выступила в 2009 году. Речь идет о ярко-красном комплекте в белых горох, который состоит из топа-бандо и короткой юбки. Знаменитость также надела высокие чулки, завершив образ босоножками на платформе.

Ранее в июле Кэти Перри приняла участие в откровенной съемке авторства модного фотографа Грэга Суэйлса. Певица, закрутившая роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо, позировала в оголяющем тело топе и кожаных брюках LaQuan Smith в сочетании с шубой бренда Unnamed.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

    Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

    Некоторые бриллианты подорожали

    Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

    Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

    На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

    Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

    Раскрыты подробности приговора двух пытавших раскаленным утюгом должника россиян

    Кэти Перри повторила культовый образ с микро-юбкой спустя 17 лет

    Раскрыты польза и вред арбузов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok