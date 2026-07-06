Певица Кэти Перри повторила культовый образ с красной микро-юбкой спустя 17 лет

Американская певица Кэти Перри повторила культовый образ с микро-юбкой спустя 17 лет. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница вышла на сцену в наряде, в котором впервые выступила в 2009 году. Речь идет о ярко-красном комплекте в белых горох, который состоит из топа-бандо и короткой юбки. Знаменитость также надела высокие чулки, завершив образ босоножками на платформе.

Ранее в июле Кэти Перри приняла участие в откровенной съемке авторства модного фотографа Грэга Суэйлса. Певица, закрутившая роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо, позировала в оголяющем тело топе и кожаных брюках LaQuan Smith в сочетании с шубой бренда Unnamed.