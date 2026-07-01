Закрутившая роман с экс-премьером Канады Кэти Перри снялась в откровенной фотосессии

Певица Кэти Перри снялась в откровенной съемке с модным фотографом Грэгом Суэйлсом

Американская певица Кэти Перри показала результат работы с модным фотографом Грэгом Суэйлсом. Фотографии со съемки опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость, закрутившая роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо, снялась сразу в нескольких откровенных образах. Она позировала в оголяющем тело топе и кожаных брюках LaQuan Smith в сочетании с шубой бренда Unnamed.

Кроме того, исполнительницу запечатлели в ультракоротком платье Balenciaga с перьями на юбке и прозрачном лонгсливе в горошек. Среди нарядов для нее также подобрали корсетное платье розового цвета.

Стилистом фотосессии выступила Хизер Пиккиоттино. За макияж отвечала Хлоя Форбс.

В июне наряд Кэти Перри на церемонии открытия чемпионата мира по футболу сравнили с хула-хупом.