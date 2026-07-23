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05:34, 23 июля 2026Россия

Российский военный обхитрил ВСУ при помощи веревки

Российский военный в Благодатном применил против ВСУ отвлекающий маневр с веревкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российский военный группировки войск «Восток» с позывным Гера обхитрил ВСУ при помощи веревки во время штурма в Благодатном Запорожской области. Об этом он рассказал на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ, передает ТАСС.

Боец сообщил, что перед его группой стояла задача взять опорный пункт. После проведенной разведки военнослужащий начали обходить населенный пункт несколькими группами.

«Я штурмовал один из домов, понял впоследствии, что ВСУ там было в количестве трех человек. Я тихо и аккуратно привязал веревку к ручке двери и потянул на себя. Противник отвлекся, и я как бы зашел в ствол», — рассказал Гера.

Он добавил, что на подступах к Благодатному было множество препятствий, в том числе растяжки и мины. Кроме того, применялись FPV-дроны в большом количестве, тяжелые коптеры «Баба-яга» и «Вампир» и другая техника.

Ранее, 22 июля, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Операцию провели представители группировки войск «Восток».

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