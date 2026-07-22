В Минобороны отчитались о взятии российскими военными еще одного населенного пункта

Минобороны: Российские военные взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области

Российские военные взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Об освобождении еще одной территории отчитались в ходе очередного брифинга Минобороны.

В ведомстве уточнили, что операцию провели представители группировки войск «Восток».

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 380 солдат в зоне действий «Востока». Удалось нанести поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двум штурмовым полкам.

До этого выяснилось, что российские бойцы установили контроль в селе Артельное Харьковской области. Там боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что в ночь на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских дрона над регионами России. Атакам тогда подверглись Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

