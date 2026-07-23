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05:41, 23 июля 2026Бывший СССР

Подсчитано количество российских ударов по украинским портам за последние две недели

ТАСС: С 10 июля ВС РФ нанесли около 20 ударов по портам в Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

С 10 июля российские войска нанесли около 20 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским портам в Одесской области. Количество атак за последние две недели подсчитал ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

В ночь с 10 на 11 июля ВС РФ ударили по инфраструктурным объектам и резервуарам с горюче-смазочными материалами в портах Черноморск, Южный и Измаил. В ведомстве тогда рассказали, что успешные удары по морской портовой инфраструктуре показали возможность «гарантированно поражать любые цели на территории Украины».

12 и 13 июля в Одессе и Черноморске поражались объекты портовой инфраструктуры, резервуары, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и плавучий док.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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