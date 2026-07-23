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05:58, 23 июля 2026Россия

Семья поступившей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщила об ожидании десятого ребенка

Семья поступившей в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой ждет десятого ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Редакция / YouTube

Наталья Теплякова, мать поступившей в МГУ в девять лет Алисы, ждет десятого ребенка. Об этом сообщил в соцсетях отец семейства Евгений Тепляков, обратило внимание KP.RU.

«У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается», — сказал он.

Летом 2024 года в семье Тепляковых появился девятый ребенок, сын Альрик Финист Ольрион. В 2023 году Наталья Теплякова родила восьмого ребенка — мальчика по имени Сулейман.

Алиса Теплякова поступила в МГУ имени Ломоносова на факультет психологии в 2021 году в девятилетнем возрасте. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом.

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