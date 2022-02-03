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Профессор МГУ и член СПЧ заявил о «дрессуре» девятилетней студентки Тепляковой

Член СПЧ Асмолов назвал «дрессурой» обучение 9-летней студентки МГУ Тепляковой ее отцом
Начало событий в новости Призывавший остановить эксперимент над Тепляковой член СПЧ высказался против ЕГЭ

Кадр: Первый канал

Девятилетнюю студентку Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова натаскали на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в действительности же девочка не обладает достаточными способностями для обучения в вузе. Об этом «Ленте.ру» заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов.

Он поставил под сомнения слова отца девочки Евгения Теплякова о том, что Алиса якобы прошла всю школьную программу по специальной образовательной методике.

Папа Алисы может говорить все, что ему угодно. Любая его информация пристрастна и аффективно заряжена. Все, что делал папа Алисы — это дрессура ребенка, не обладающего особыми способностями, кроме способностей в области памяти

Александр Асмоловпрофессор МГУ, член СПЧ

По его словам, ситуация, которая возникла с «бедной девочкой», не могла произойти, если бы выпускников школ оценивали по федеральному государственному образовательному стандарту, а не по ЕГЭ. Асмолов подчеркнул, что этот экзамен не учитывает возрастных особенностей экзаменуемого.

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«У нас ключевая проблема сегодня — разрыв между ЕГЭ и государственными федеральными образовательными стандартами. Между ними — пропасть. ЕГЭ не контролирует ту базу знаний, в которую входят в том числе личностные и междисциплинарные результаты образования. Поэтому у нас возник следующий диссонанс: ЕГЭ про одно, а федеральный государственный образовательный стандарт — про другое», — сказал Асмолов.

Ранее он называл происходящее с Тепляковой опасным экспериментом и призывал приостановить ее обучение в вузе. Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации, травмирующей психику ребенка. По словам Асмолова, в СПЧ прорабатывается вопрос о создании комиссии, которая займется вопросами дальнейшего обучения девятилетней россиянки в МГУ.

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Ольга Галковская
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