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Призывавший остановить эксперимент над Тепляковой член СПЧ высказался против ЕГЭ

Призывавший остановить эксперимент над Тепляковой член СПЧ Асмолов высказался против ЕГЭ

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо серьезно реформировать. Об этом заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов, призывавший остановить опасный эксперимент над девятилетней студенткой Алисой Тепляковой. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Асмолов согласился с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым в том, что ситуация с Тепляковой наглядно показала: ЕГЭ ни к чему хорошему не приводит. По словам члена СПЧ, этот экзамен превращает школы «в уголки Дурова», где дети вынуждены зазубривать правильные ответы на вопросы вместо получения системных знаний.

В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что ЕГЭ не учитывает возрастных особенностей ребенка. «Ситуация с Тепляковой показывает, что диагностика знаний ребенка вводится не по его зрелости, а по ЕГЭ. И это не соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. (...) ЕГЭ не контролирует ту базу знаний, в которую входят в том числе личностные и междисциплинарные результаты образования, которые выделяются в стандарте. (...) И если бы выпускников оценивали по стандарту, и в том числе оценивали бы их личностную зрелость, никогда бы не возникла ситуация, которая возникла с бедной девочкой Алисой», — высказался Асмолов.

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Он убежден, что Теплякову «натаскали» на ЕГЭ, тогда как в действительности девочка к обучению в вузе не готова и не обладает достаточными способностями.

Асмолов также заявил, что беда в системе образовании России связана с подготовкой преподавательского состава. По его словам, современный учитель должен быть в том числе антропологом, который будет понимать потребности и склад личности современных детей, выросших в эпоху цифровых технологий. При этом из-за несовершенств современного педагогического образования многие учителя отстают в вопросе освоения технологий от своих учеников.

Ранее Асмолов назвал происходящее с Тепляковой опасным экспериментом и призвал приостановить ее обучение. Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву и к уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации, травмирующей психику ребенка. Сейчас, по словам Асмолова, в СПЧ прорабатывается вопрос о создании комиссии, которая займется вопросами дальнейшего обучения девятилетней россиянки в МГУ.

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Ольга ГалковскаяРоман Кирьянов
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