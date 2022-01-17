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В СПЧ анонсировали новый план обучения для девятилетней студентки МГУ

Член СПЧ Асмолов: новый план обучения Тепляковой может появиться на следующей неделе

Кадр: Первый канал / YouTube

План действий по обучению девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой может быть разработан на следующей неделе. Анонсировал создание нового плана обучения россиянки член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов, его цитирует РИА Новости.

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Ранее Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом». Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву и к уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации.

«Это письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и у детского омбудсмена», — рассказал Асмолов.

Он добавил, что прорабатывается вопрос о создании комиссии, которая займется вопросами дальнейшего обучения девятилетней россиянки в МГУ.

Ранее в пресс-службе психфака заявили, что Алиса Теплякова пропустила зимнюю сессию и с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. В ответ на это отец девочки пригрозил сотрудникам факультета полицией и заявил, что в МГУ разглашают персональные данные ребенка.

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Анастасия Шейкина
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