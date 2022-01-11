В МГУ раскрыли подробности сессии девятилетней студентки

Девятилетняя студентка психфака Московского государственного университета имени Ломоносова Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырех. Такие подробности сессии раскрыли в пресс-службе факультета, сообщает RT.

На факультете рассказали, что за первый экзамен Алиса получила «неудовлетворительно». За второй экзамен оценку в пресс-службе не уточнили. После итоговой аттестации россиянка и ее родители перестали выходить на связь.

«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток [сдать экзамен]», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что девятилетняя студентка учится на факультете психологии по индивидуальному плану, который разработали ее родители.

В свою очередь отец Алисы Тепляковой Евгений утверждает, что его дочь продолжает учиться и не пропускает экзамены без уважительной причины, сообщает РИА Новости.

Ранее Евгений Тепляков пригрозил полицией сотрудникам факультета психологии и заявил, что в МГУ разглашают персональные данные его дочери. До этого в пресс-службе университета заявили, что Теплякова пропустила зимнюю сессию и с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах.

