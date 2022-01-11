Отец студентки-вундеркинда пригрозил полицией сотрудникам психфака МГУ

Отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой пригрозил полицией сотрудникам факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В беседе со Znak он не сумел объяснить, почему девочка не посещала вуз с конца прошлого года и не сдавала зимнюю сессию.

Евгений Тепляков предположил, что на психфаке МГУ сложилась какая-то неразбериха. Отец девятилетней студентки уверяет, что с учебой у нее все в порядке. «Давайте не будем устраивать цирк вокруг ребенка, давайте лучше устроим цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки», — призвал он.

Ранее его супруга рассказала, что в МГУ пообещали прислать им документы Алисы только после успешной сдачи девочкой всех экзаменов.

Накануне в пресс-службе психологического факультета МГУ отмечали, что Теплякова пропустила зимнюю сессию. Она с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах.