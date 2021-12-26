В СПЧ обеспокоились ситуацией с девятилетней студенткой МГУ Тепляковой

Доктор психологических наук, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову приостановить «опасный эксперимент» с обучением на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой. Письмо Асмолова опубликовало РИА Новости.

Асмолов просит их взять на контроль «драматическую ситуацию» вокруг девочки, вызвавшую широкий общественный резонанс. Он заявил, что происходит «неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории». Все это может нарушить психическое и психофизиологическое развитие Тепляковой.

«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — обеспокоился Асмолов.

По его словам, это нужно сделать, чтобы обеспечить психологическое здоровье ребенка и позитивный эмоциональный климат в ее семье.

21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери.

