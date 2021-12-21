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Отец девятилетней студентки Тепляковой напал на сотрудника МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой напал на завкафедрой

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений напал на сотрудника учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Тепляков напал на заведующего кафедрой.

Telegram-канал «Осторожно новости» в свою очередь уточняет, что мужчина устроил потасовку в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери и собирался «разобраться с преподавателями». В этот момент Алиса стояла рядом.

Сотрудники МГУ вызвали на место инцидента полицию.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что активисты в интернете собирают подписи на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние Алисы Тепляковой. Они отметили измученный вид Алисы: бледность, темные круги под глазами, обкусанные губы, а также ссадину на ее лице.

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Варвара Кошечкина
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