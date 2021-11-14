Детского омбудсмена попросили защитить 9-летнюю студентку в МГУ Алису Теплякову

Активисты в интернете собирают подписи на имя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии МГУ. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на петицию, опубликованную на сайте change.org.

«Просим органы опеки проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Насколько они соответствуют нормам проживания и воспитания несовершеннолетних детей. Также провести проверку образовательного учреждения, выдающего детям Тепляковых дипломы об образовании государственного образца, на предмет соответствия знаниям этих детей», — говорится в обращении к омбудсмену.

Авторы петиции вспомнили последний выход на публику семьи Тепляковых в программе «Док-ток». Они отметили измученный вид Алисы: бледность, темные круги под глазами, обкусанные губы, а также ссадину на ее лице. Кроме того, комментаторы обратили внимание на странное покашливание девочки, похожее на вокализированные тики.

Известный педиатр, главврач семейной клиники Евгений Тимаков отметил, что в поведении Алисы наблюдается возрастная незрелость. «Вот она сидит с серьезным видом, пытается говорить научным языком, а потом резко вскакивает и выражает восторг от того, что увидела на экране братика. Реакция четырех-пятилетнего ребенка», — отметил врач, подчеркнув, что девочке нужна консультация психолога.

Родители девочки отвергли домыслы комментаторов, заявив, что никаких кругов под глазами девочки нет, а сама она находится в отличном состоянии. «Есть первая группа здоровья, прекрасная физическая форма, ГТО хоть завтра сдать могут», — заявил отец девочки Евгений Тепляков.

Ранее директор института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор педагогических наук Елена Казакова назвала методы воспитания детей в семье Тепляковых бедой. Педагог считает, что интерес к девочке ученых и педагогов связан с одним: «Как наше общество допускает такие эксперименты над ребенком ради непонятных родительских целей». Она отметила, что целей самой Алисы во всей этой истории нет.